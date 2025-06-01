СМИ: Встреча делегаций Москвы и Киева запланирована на 2 июня на 13:00 в Стамбуле
Встреча делегаций РФ и Украины планируется 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.
Ранее РИА Новости сообщили, что российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что делегацию РФ на переговорах, как и 16 мая, возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской стороны войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.
В свою очередь представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня остался без изменений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru