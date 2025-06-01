СМИ: Встреча делегаций Москвы и Киева запланирована на 2 июня на 13:00 в Стамбуле

Ранее РИА Новости сообщили, что российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что делегацию РФ на переговорах, как и 16 мая, возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской стороны войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

В свою очередь представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня остался без изменений.

