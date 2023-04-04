Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Украинские войска с помощью БПЛА атаковали Шебекинский городской округ (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, в населенном пункте Новая Таволжанка было сброшено с дрона два взрывных устройства. Они упали в огороды, удалось обойтись без пострадавших, добавил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что под обстрел украинской армии попало село Искра Хомутовского района.

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Фото: telegram.org
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