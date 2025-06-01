Американский пианист Чарльз Уодсворт умер спустя неделю после 96-го дня рождения

По данным NYT, Уодсворт скончался через неделю после своего 96-летия. Смерть артиста подтвердила его жена Сьюзан.

Родившийся в штате Джорджия, Уодсворт окончил местный университет. На фортепиано он играл с 12 лет. Свою международную карьеру музыкант начал в 1960 году, став организатором программы Midday Concerts на известном итальянском фестивале в Сполето.

Кроме того, он основал серию концертов камерной музыки на ежегодном Spoleto Festival USA — крупнейшем подобном мероприятии в США, руководство которым он осуществлял до 2009 года. Уодсворт также выступал в Белом доме перед пятью американскими президентами: Джоном Кеннеди, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом.

В активе артиста — множество наград, в том числе международные. Он неоднократно принимал участие в телевизионных шоу и передачах.