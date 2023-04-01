Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области

По его словам, в селе зафиксировали более 20 прилетов. В результате инцидента три населенных пункта, которые находятся на границе, остались без света. Речь идет о селах Искра, Клевень, а также о деревне Богословка. Отмечается, что ремонтные бригады уже ликвидируют повреждения.



Глава региона также сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что беспилотник ВСУ подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка.

