Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области

Под обстрел украинской армии попало село Искра Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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По его словам, в селе зафиксировали более 20 прилетов. В результате инцидента три населенных пункта, которые находятся на границе, остались без света. Речь идет о селах Искра, Клевень, а также о деревне Богословка. Отмечается, что ремонтные бригады уже ликвидируют повреждения.

Глава региона также сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что беспилотник ВСУ подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка.

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ФОТО: из Telegram-канала Романа Старовойта
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