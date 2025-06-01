Богомаз: разрушенный в результате ЧП с поездом мост восстановлению не подлежит

Обрушившийся вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области мост не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе

По словам губернатора, мост не подлежит восстановлению, поэтому его вначале нужно обрушить и полностью разобрать.

Губернатор отметил, что будет строиться новый мост протяженностью 42 метра и шириной 12 метров.

31 мая вечером в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву, погибли семь человек, ещё 71 получил травмы различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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