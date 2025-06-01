Белый дом: Разговор Трампа и Си Цзиньпина ожидается в ближайшую неделю

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ближайшую неделю. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканал ABC News.

Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин

По словам Хассетта, на текущий момент отсутствует подтверждённая информация о запланированной дате телефонного разговора между главами государств.

Ранее на этой неделе Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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