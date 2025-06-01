Белый дом: Разговор Трампа и Си Цзиньпина ожидается в ближайшую неделю
1 июня 202517:09
Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ближайшую неделю. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканал ABC News.
По словам Хассетта, на текущий момент отсутствует подтверждённая информация о запланированной дате телефонного разговора между главами государств.
Ранее на этой неделе Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru