СМИ: Дорогу у метро «Молодежная» на западе Москвы залило кипятком
В воскресенье, 1 июня, в Кунцевском районе Москвы недалеко от станции метро «Молодежная» улицы залило кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Базы, улицы в районе ЧП практически полностью затопило, а машины едут по лужам, от которых идет пар.
Уточняется, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают спецслужбы, которые пытаются устранить последствия аварии.
Как сообщает msk1 со ссылкой на МОЭК, авария произошла во время проведении гидравлических испытаний на трубопроводе по адресу улица Ярцевская 25к2.
В янвваре в Гольяново прорвало трубы с горячей водой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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