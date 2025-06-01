СМИ: Дорогу у метро «Молодежная» на западе Москвы залило кипятком

В воскресенье, 1 июня, в Кунцевском районе Москвы недалеко от станции метро «Молодежная» улицы залило кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В столичном районе Гольяново прорвало трубы с кипятком

По данным Базы, улицы в районе ЧП практически полностью затопило, а машины едут по лужам, от которых идет пар.

Уточняется, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают спецслужбы, которые пытаются устранить последствия аварии.

Как сообщает msk1 со ссылкой на МОЭК, авария произошла во время проведении гидравлических испытаний на трубопроводе по адресу улица Ярцевская 25к2.

В янвваре в Гольяново прорвало трубы с горячей водой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео/ Телеграм-канал Baza
ТЕГИ:ПроисшествиеМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры