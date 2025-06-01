«ПСЖ» заработает 148 миллионов евро после победы в Лиге чемпионов

УЕФА выплатит 148 миллионов евро «Пари Сен-Жермен» за победу клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Meets Data.

СМИ: «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ

По данным Football Meets Data, «Интер» за участие в финале турнира получит от УЕФА €136,6 млн.

31 мая «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории выиграл главный клубный трофей Европы, разгромив в финале турнира миланский «Интер» со счётом 5:0. Парижане стали вторым клубом из Франции, достигшим этого успеха. Ранее это удалось «Марселю».

Ранее стало известно, что «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:УЕФАФутболЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры