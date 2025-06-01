«ПСЖ» заработает 148 миллионов евро после победы в Лиге чемпионов
УЕФА выплатит 148 миллионов евро «Пари Сен-Жермен» за победу клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Meets Data.
По данным Football Meets Data, «Интер» за участие в финале турнира получит от УЕФА €136,6 млн.
31 мая «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории выиграл главный клубный трофей Европы, разгромив в финале турнира миланский «Интер» со счётом 5:0. Парижане стали вторым клубом из Франции, достигшим этого успеха. Ранее это удалось «Марселю».
Ранее стало известно, что «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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