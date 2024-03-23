Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданин Белоруссии
В числе пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Подмосковье) оказался гражданин Белоруссии. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.
Сообщается, что состояние пострадавшего крайне тяжелое, он госпитализирован, за жизнь иностранного гражданина борются столичные врачи.
По словам дипломата, белорусское посольство работает круглосуточно, официальные представители правоохранительных органов и консульская служба страны поддерживают прямую связь с коллегами из России. Он также добавил, что Белоруссия предложила России всестороннее содействие и помощь, силовые структуры продолжают заниматься установлением всех причастных к инциденту.
Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Неизвестные без масок и в камуфляже открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник», после чего в здании прогремели взрывы и начался пожар.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданин Белоруссии
- Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»
- Тяжелое утро: В Белгородской области погибли два человека после атаки «Вампиров» ВСУ
- Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
- Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 183
- Директор «Пикника» заявил, что одного участника группы все еще не нашли
- Двоих челябинцев отправили в колонию на 15 лет за незаконный оборот наркотиков
- РФС: Товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен
- Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- В МЧС заявили, что на ликвидацию пожара в «Крокусе» потребуется около двух часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru