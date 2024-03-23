Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданин Белоруссии

Сообщается, что состояние пострадавшего крайне тяжелое, он госпитализирован, за жизнь иностранного гражданина борются столичные врачи.

По словам дипломата, белорусское посольство работает круглосуточно, официальные представители правоохранительных органов и консульская служба страны поддерживают прямую связь с коллегами из России. Он также добавил, что Белоруссия предложила России всестороннее содействие и помощь, силовые структуры продолжают заниматься установлением всех причастных к инциденту.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Неизвестные без масок и в камуфляже открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник», после чего в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».

