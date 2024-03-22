В МИД России призвали мировое сообщество осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»
Вся мировая общественность должна выступить с осуждением совершенного в «Крокус Сити Холле» преступления. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что во внешнеполитическое ведомство звонят простые граждане из разных стран и выражают соболезнования. По ее словам, люди осуждают «кровавый теракт, происходящий на глазах всего человечества». По словам Захаровой, на спасение людей брошены все силы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ТЦ «Крокус Сити» и распорядился оказать помощь пострадавшим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru