В МИД России призвали мировое сообщество осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Она добавила, что во внешнеполитическое ведомство звонят простые граждане из разных стран и выражают соболезнования. По ее словам, люди осуждают «кровавый теракт, происходящий на глазах всего человечества». По словам Захаровой, на спасение людей брошены все силы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ТЦ «Крокус Сити» и распорядился оказать помощь пострадавшим.

