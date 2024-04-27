Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за отмены выборов президента

Верховный суд Украины открыл дело против Верховной рады в связи с отменой выборов президента, пишет издание «Страна».

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Производство открыто по иску жителя Чернигова Олега Серика. Он расценил отмену выборов как нарушение права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе.

Серик попросил Верховный суд обязать Раду назначить выборы. Для предоставления объяснений парламенту дано 15 дней.

Выборы президента Украины должны были состояться в конце марта 2024 года. Голосование не назначили из-за военного положения и мобилизации. Полномочия главы государства Владимира Зеленского истекают 20 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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