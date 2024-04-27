ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Мирный житель получил ранения из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль, бульдозер и трактор, уточнил губернатор.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - отметил Богомаз.

Ранее сотрудники МЧС России попали под обстрел со стороны украинских войск в Каховке Херсонской области. Ранения получил один человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

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