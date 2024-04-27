В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли четыре человека

Авария произошла на 29-м километре трассы А-300. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не пропустил грузовик при выезде на федеральную дорогу.



В результате легковушка оказалась под грузовиком. Погибли водитель и трое пассажиров Renault Logan.

Ранее в Ленинском районе Саратова столкнулись автобус и трактор. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».

