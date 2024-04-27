В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли четыре человека
В Самарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Howo и легкового автомобиля Renault Logan, сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла на 29-м километре трассы А-300. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не пропустил грузовик при выезде на федеральную дорогу.
В результате легковушка оказалась под грузовиком. Погибли водитель и трое пассажиров Renault Logan.
Ранее в Ленинском районе Саратова столкнулись автобус и трактор. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru