В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли четыре человека

В Самарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Howo и легкового автомобиля Renault Logan, сообщило региональное управление МВД.

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Авария произошла на 29-м километре трассы А-300. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не пропустил грузовик при выезде на федеральную дорогу.

В результате легковушка оказалась под грузовиком. Погибли водитель и трое пассажиров Renault Logan.

Ранее в Ленинском районе Саратова столкнулись автобус и трактор. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиСамарская ОбластьДТП

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