Захарова назвала временными более тщательные проверки на границе

Дипломат отметила, что речь идет о мерах по профилактике терроризма. В связи с этим на некоторых пропускных пунктах через границу и в аэропортах произошли задержки при прохождении паспортного контроля, отметила она.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», - подчеркнула представитель МИД.

Министерство иностранных дел Таджикистана 27 апреля рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».

