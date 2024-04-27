Захарова назвала временными более тщательные проверки на границе

Более тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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Дипломат отметила, что речь идет о мерах по профилактике терроризма. В связи с этим на некоторых пропускных пунктах через границу и в аэропортах произошли задержки при прохождении паспортного контроля, отметила она.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», - подчеркнула представитель МИД.

Министерство иностранных дел Таджикистана 27 апреля рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ТаджикистанГраницаМИД РФ

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