Захарова назвала временными более тщательные проверки на границе
Более тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
Дипломат отметила, что речь идет о мерах по профилактике терроризма. В связи с этим на некоторых пропускных пунктах через границу и в аэропортах произошли задержки при прохождении паспортного контроля, отметила она.
«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», - подчеркнула представитель МИД.
Министерство иностранных дел Таджикистана 27 апреля рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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