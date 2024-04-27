Леверкузенский «Байер» побил рекорд по серии без поражений в XXI веке

Встреча состоялась на домашнем стадионе «Байера» и завершилась со счетом 2:2.

Подопечные Хаби Алонсо продлили серию без поражений до 46 матчей. «Байер» побил рекорд загребского «Динамо» по серии без поражений на европейских турнирах в XXI веке.

В позапрошлом туре чемпионата «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги. «Штутгарт» находится на третьей строчке турнирной таблицы.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что национальная сборная в июне проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

