Леверкузенский «Байер» побил рекорд по серии без поражений в XXI веке

Леверкузенский «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча состоялась на домашнем стадионе «Байера» и завершилась со счетом 2:2.

Подопечные Хаби Алонсо продлили серию без поражений до 46 матчей. «Байер» побил рекорд загребского «Динамо» по серии без поражений на европейских турнирах в XXI веке.

В позапрошлом туре чемпионата «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги. «Штутгарт» находится на третьей строчке турнирной таблицы.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что национальная сборная в июне проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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