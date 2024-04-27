В Москве выпало больше месячной нормы осадков

На территории столицы в субботу, 27 апреля, выпало больше месячной нормы осадков, написала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, на ВДНХ выпало 13 миллиметров осадков, на Балчуге - 15. Наибольший показатель зафиксирован в Измайлове - 30 миллиметров.

«Месячная норма по осадкам на всей территории Москвы перевыполнена», - констатировала эксперт.

Накануне до Москвы добралась пыльная буря с севера Африки. Южный ветер принес в столицу песок из Ливии и Египта, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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