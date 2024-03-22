В офисе Зеленского отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»
Украина не причастна к теракту, который произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщило агентство РИА Новости.
Напомним, по неофициальным данным, в концертном зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник», находилось до 7200 человек. Сообщается о 40 погибших и более 100 пострадавших.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ТЦ «Крокус Сити» и распорядился оказать помощь пострадавшим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети
- МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»
- «Угроза отравления»: Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу
- На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей
- Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы
- «Яндекс Такси» сделало поездки из района «Крокуса» бесплатными
- СМИ: Правоохранители обнаружили у «Крокуса» микроавтобус с украинскими номерами
- В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru