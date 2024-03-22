В офисе Зеленского отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»

Украина не причастна к теракту, который произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщило агентство РИА Новости.

В МИД России призвали мировое сообщество осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Напомним, по неофициальным данным, в концертном зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник», находилось до 7200 человек. Сообщается о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ТЦ «Крокус Сити» и распорядился оказать помощь пострадавшим.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СтрельбаПожарПроисшествияТерактУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры