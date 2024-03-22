В офисе Зеленского отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»

Напомним, по неофициальным данным, в концертном зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник», находилось до 7200 человек. Сообщается о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ТЦ «Крокус Сити» и распорядился оказать помощь пострадавшим.

