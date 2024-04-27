Полицейский открыл стрельбу в участке на юго-востоке Турции

Инцидент произошел на юго-востоке страны. По данным СМИ, в результате стрельбы есть раненые. Информации о погибших не поступало.

Ранее стрельба произошла на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Погибли 10 человек, в том числе полицейский.

В начале февраля два стрелка напали на здание суда в Стамбуле. Ранения получили пять человек, включая трех полицейских, передает «Радиоточка НСН».

