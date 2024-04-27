Полицейский открыл стрельбу в участке на юго-востоке Турции
27 апреля 202421:59
В Турции сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в полицейском участке, сообщили местные СМИ.
Инцидент произошел на юго-востоке страны. По данным СМИ, в результате стрельбы есть раненые. Информации о погибших не поступало.
Ранее стрельба произошла на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Погибли 10 человек, в том числе полицейский.
В начале февраля два стрелка напали на здание суда в Стамбуле. Ранения получили пять человек, включая трех полицейских, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru