Над Стародубским районом Брянской области уничтожили украинский дрон

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал глава региона.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в лесах Московской области после таяния снега обнаружили около 10 беспилотников. Дроны могли подавить средствами радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».

