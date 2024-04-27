Над Стародубским районом Брянской области уничтожили украинский дрон
В Брянской области пресекли попытку украинских войск совершить атаку с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал глава региона.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что в лесах Московской области после таяния снега обнаружили около 10 беспилотников. Дроны могли подавить средствами радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».
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