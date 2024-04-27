Над Стародубским районом Брянской области уничтожили украинский дрон

В Брянской области пресекли попытку украинских войск совершить атаку с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал глава региона.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в лесах Московской области после таяния снега обнаружили около 10 беспилотников. Дроны могли подавить средствами радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБрянская Область

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