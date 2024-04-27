Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк
Американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк, сообщил его адвокат агентству Associated Press.
Продюсера перевели в больницу Бельвью на Манхэттене после того, как его доставили в городскую тюрьму. Адвокат заявил, что у Вайнштейна есть проблемы со здоровьем, он проходит обследования.
На этой неделе апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Вайнштейну в насильственных действиях.
В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Позже к сроку добавили еще 16 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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