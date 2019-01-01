Спасатель: Вожатые были не готовы к пожару

Кроме того, специалист МЧС объяснил, что из-за неожиданности случившегося вожатые просто не смогли быстро сориентироваться, однако, отметил, что жертв могло бы быть значительно больше.

«Если говорить про вожатых, про ответственных людей, то, я думаю, что они сами не были готовы к этому стечению обстоятельств. Здесь, наверное, потенциально жертв могло бы быть гораздо больше. Я знаю, что еще несколько детей в ожоговом центре в реанимации в тяжелом состоянии и это действительно страшно. Все-таки при пожаре в первую очередь опасность несет ядовитый токсичный дым и потом пламя. Здесь же разгоралось быстро и, как говорят, пожар был локализован тоже достаточно быстро, но все же огонь никого и ничего не щадит», - спасатель МЧС.

Халилов заявил, что избежать таких трагедий можно только при соблюдении необходимых мер безопасности. В частности, вожатые были обязаны контролировать ситуацию более тщательно.

«Такие ситуации должны заранее на начальном этапе купироваться. Первое – должен быть обученный персонал, должны быть первичные средства пожаротушения в виде огнетушителей, которыми умеют пользоваться. Второе – важно следить за электропроводкой и отопительными приборами. Если там был дождь, и дети сушили одежду на батареях и отопительных приборах, то взрослые должны были это увидеть и пресечь. Либо в таких лагерях должны быть специальные безопасные сушильные камеры, в которых можно и подсушить одежду, и обувь, чтобы таких ситуаций не произошло. Здесь получается реально очень много детей, ночь, очень большая, высокая плотность нахождения детей и, естественно, синтетика, которая достаточно быстро горит и выделяет очень много яда», - заключил собеседник НСН.

Ранее адвокат Павел Астахов напомнил в беседе с НСН, что палаточные лагеря для детей требуют особого внимания со стороны взрослых, без которого опасность трагедии вырастает многократно.



