Спасатель: Вожатые были не готовы к пожару
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию рассказал в эфире НСН, как можно было избежать трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае.
Следственный комитет возбудил уговорное дело по факту гибели девочки при пожаре в палаточном детском городке в Хабаровском крае, сообщает ТАСС. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае, по последним данным, пострадали 12 человек, в том числе семь детей, четверо детей погибли. Ранее стало известно, что в палаточном лагере на хабаровском горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели дотла. Комплекс «Холдоми» находится в 40 минут от города Комсомольск-на-Амуре.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН отметил, что именно тот фактор, что пожар случился ночью, привел к фатальному исходу.
«Сложность ситуации в том, что это дети. Если у взрослых есть определенное поведение, когда они берут и выбегают, то дети в опасных ситуациях начинают прятаться. Здесь следственный комитет разберется в ситуации тщательно и поймет, почему так произошло. Но я могу опираться только на те новостные сюжеты, которые уже были. Там было сказано, что пожар произошел ночью. Когда такие ситуации происходят ночью, даже у взрослого человека любого наступит паника и шоковое состояние, учитывая, что есть и свои ценные вещи какие-то, которые пытаешься спасти Есть люди рядом с тобой. Ты думаешь о том, как бы их спасти. Все это в суматохе ночной приводит к неизбежным жертвам», - объяснил он.
Кроме того, специалист МЧС объяснил, что из-за неожиданности случившегося вожатые просто не смогли быстро сориентироваться, однако, отметил, что жертв могло бы быть значительно больше.
«Если говорить про вожатых, про ответственных людей, то, я думаю, что они сами не были готовы к этому стечению обстоятельств. Здесь, наверное, потенциально жертв могло бы быть гораздо больше. Я знаю, что еще несколько детей в ожоговом центре в реанимации в тяжелом состоянии и это действительно страшно. Все-таки при пожаре в первую очередь опасность несет ядовитый токсичный дым и потом пламя. Здесь же разгоралось быстро и, как говорят, пожар был локализован тоже достаточно быстро, но все же огонь никого и ничего не щадит», - спасатель МЧС.
Халилов заявил, что избежать таких трагедий можно только при соблюдении необходимых мер безопасности. В частности, вожатые были обязаны контролировать ситуацию более тщательно.
«Такие ситуации должны заранее на начальном этапе купироваться. Первое – должен быть обученный персонал, должны быть первичные средства пожаротушения в виде огнетушителей, которыми умеют пользоваться. Второе – важно следить за электропроводкой и отопительными приборами. Если там был дождь, и дети сушили одежду на батареях и отопительных приборах, то взрослые должны были это увидеть и пресечь. Либо в таких лагерях должны быть специальные безопасные сушильные камеры, в которых можно и подсушить одежду, и обувь, чтобы таких ситуаций не произошло. Здесь получается реально очень много детей, ночь, очень большая, высокая плотность нахождения детей и, естественно, синтетика, которая достаточно быстро горит и выделяет очень много яда», - заключил собеседник НСН.
Ранее адвокат Павел Астахов напомнил в беседе с НСН, что палаточные лагеря для детей требуют особого внимания со стороны взрослых, без которого опасность трагедии вырастает многократно.
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