Совет по развитию туризма: Детский отдых в лагерях в 100 раз безопасней беспризорного
Дети, остающиеся летом дома без присмотра, подвергаются гораздо большей опасности, чем находясь в детском оздоровительном лагере. Об этом во время пресс-конференции в НСН сообщил соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич.
«По официальной статистике СК РФ, в 2015 году на неорганизованном отдыхе погибло за лето 1 674 ребенка, в 2016 – погибли 588, в 2017 – 632 , в 2018 – 492 ребенка. В лагерях в 2017 году погибли 6 детей, в 2018 – 2 ребенка. Разница более, чем в 100 раз» - привел цифры специалист по детскому отдыху.
Ранее глава минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что в 2019 году в российские детские лагеря отдыха отправятся почти 6 млн детей.
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