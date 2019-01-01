Совет по развитию туризма: Детский лагерь – это не свиноферма
Дети в лагерях отдыха не должны только отдыхать и хорошо питаться. Отдых должен быть познавательным. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявил соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич.
«Некоторые чиновники и педагоги считают, что лагерь – это что-то вроде свинофермы, где ребенка надо откармливать. Я как-то отправил ребенка на три недели, где было среди занятий только скалолазание и бисероплетение. Это три недели потерянного времени в жизни моего ребенка», - высказал мнение Минделевич.
Ранее во время пресс-конференции в НСН исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко рассказала, что родители все чаще выбирают лагеря с интересной образовательной программой, где дети могут получить определенные навыки, например, выживания в природе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»