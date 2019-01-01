Совет по развитию туризма: Детский лагерь – это не свиноферма

Дети в лагерях отдыха не должны только отдыхать и хорошо питаться. Отдых должен быть познавательным. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявил соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич.

«Некоторые чиновники и педагоги считают, что лагерь – это что-то вроде свинофермы, где ребенка надо откармливать. Я как-то отправил ребенка на три недели, где было среди занятий только скалолазание и бисероплетение. Это три недели потерянного времени в жизни моего ребенка», - высказал мнение Минделевич.

Ранее во время пресс-конференции в НСН исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко рассказала, что родители все чаще выбирают лагеря с интересной образовательной программой, где дети могут получить определенные навыки, например, выживания в природе.

