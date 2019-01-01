Не впервый раз. Астахов о трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае
Бывший детский омбудсмен Павел Астахов в эфире НСН рассказал, что трагедии в детских палаточных лагерях в России случались и раньше, но выводы до сих пор не сделаны.
Следственный комитет возбудил уговорное дело по факту гибели девочки при пожаре в палаточном детском городке в Хабаровском крае, сообщает ТАСС. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае, по последним данным, пострадали 12 человек, в том числе семь детей, четверо детей погибли. Ранее стало известно, что в палаточном лагере на хабаровском горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели дотла. Комплекс «Холдоми» находится в 40 минут от города Комсомольск-на-Амуре.
Адвокат Павел Астахов напомнил в беседе с НСН, что палаточные лагеря для детей требуют особого внимания со стороны взрослых, без которого опасность трагедии вырастает многократно.
«К сожалению, палаточные лагеря наиболее уязвимы. Потому что они все временные. Они размещаются, как правило, в различных местах: пришли взрослые люди, поставили лагерь палаточный, детишек разместили. Но так тогда надо и подходить к этому серьезно. Дело в том, что в том же палаточном лагере, где отсутствует, например, единый забор и система наблюдения, взрослые должны постоянно следить за безопасностью детей. Если нет дежурного, если нет выставленного какого-то охранника из числа тех же вожатых, которые сопровождают детей, обязательно произойдет трагедия. Тут не будет никакого исключения, потому что дети, которые находятся в такого рода лагерях, наиболее уязвимы», - заявил он.
Адвокат также напомнил, что трагедия, которая произошла в Хабаровском крае не единственная. По его словам, аналогичные чрезвычайные происшествия происходят уже, как минимум, в течение последних десяти лет.
«Это не первая трагедия, которая случается именно в палаточных лагерях. В 2010 году, когда мы только начинали работать, в Ленинградской области случился ураган, повалились деревья. 90 деревьев упало на палаточный лагерь, убило девочку и поранило одного из вожатых. И потом не могли оттуда вывезти погибшую девочку двое суток. Такие трагедии не должны была никогда повториться, тем не менее, повторяются и повторяются. Поэтому здесь надо искать ответственных: кто проверял этот лагерь, кто сертифицировал, кто давал разрешение, кто отпускал туда детей и непосредственно, кто допустил, что произошла такая трагедия», - пояснил правозащитник.
Он отметил, что контроль над детскими лагерями должен быть усиленным, поскольку халатность в процессе проверки места отдыха всегда чревата последствиями.
«Нельзя говорить, что детские лагеря бесконтрольны и беззащитны, потому что вся система защиты детей и одновременно система проверки безопасности предоставления летнего отдыха и вообще оздоровительного отдыха для детей входят в разряд оказания услуг. Но здесь речь идет о детях, потому что они выступают потребителями и это наиболее уязвимая категория граждан. Поэтому соответствующие требования повышены. Вы знаете, что до начала летнего и лагерного сезонов постоянно идут проверки. Как они проходят? Каким образом осуществляется контроль? В этом большой вопрос. Здесь нужно понимать, что любой недостаток, на который закрыл глаза проверяющий, чреват тем, что произойдет ЧП. А оно обязательно произойдет. Ведь у каждой детской трагедии есть конкретные имена и должности. За каждой детской трагедией и несчастьем всегда стоит взрослый человек, который либо допустил это, либо умышленно это сделал, либо не досмотрел, и по халатности случилась трагедия. Здесь нужно очень серьезно разбираться. Таким образом, чтобы это никогда не повторялось», - рассказал он.
Астахов также отметил, что в рамках уголовного дела, которое было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», необходимо разбираться не только с последствиями, но и провести расследование, которое покажет истинные предпосылки для произошедшего. Адвокат отметил, что здесь стоит смотреть не по верхам, а провести подробный анализ причин случившегося.
«В любом уголовном деле, когда оно возбуждается, есть два пути: формальный, когда рассматривается только состав преступления – рассматривается только то, что произошло и то, что вменяется людям, которые будут потом привлечены, как обвиняемые. Но вообще закон говорит о том, что расследуя уголовное дело, следователь должен исследовать обстоятельства, которые способствовали происшествию и совершению уголовного дела. Для этого надо поднимать и анализировать все предыдущие действия. В принципе, когда следственный комитет рассматривает, они как раз идут по этому пути. Они не по верхам смотрят, а смотрят, что предшествовало совершению преступления, что являлось основой и причиной», - заключил собеседник НСН.
Ранее во время пресс-конференции в НСН соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич заявил, что с каждый годом все больше загородных детских летних оздоровительных лагерей закрываются из-за дороговизны. По его словам, лишь 10% российских детей отправляются в загородный летний лагерь.
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