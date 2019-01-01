Не впервый раз. Астахов о трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае

Адвокат Павел Астахов напомнил в беседе с НСН, что палаточные лагеря для детей требуют особого внимания со стороны взрослых, без которого опасность трагедии вырастает многократно.

«К сожалению, палаточные лагеря наиболее уязвимы. Потому что они все временные. Они размещаются, как правило, в различных местах: пришли взрослые люди, поставили лагерь палаточный, детишек разместили. Но так тогда надо и подходить к этому серьезно. Дело в том, что в том же палаточном лагере, где отсутствует, например, единый забор и система наблюдения, взрослые должны постоянно следить за безопасностью детей. Если нет дежурного, если нет выставленного какого-то охранника из числа тех же вожатых, которые сопровождают детей, обязательно произойдет трагедия. Тут не будет никакого исключения, потому что дети, которые находятся в такого рода лагерях, наиболее уязвимы», - заявил он.

Адвокат также напомнил, что трагедия, которая произошла в Хабаровском крае не единственная. По его словам, аналогичные чрезвычайные происшествия происходят уже, как минимум, в течение последних десяти лет.

«Это не первая трагедия, которая случается именно в палаточных лагерях. В 2010 году, когда мы только начинали работать, в Ленинградской области случился ураган, повалились деревья. 90 деревьев упало на палаточный лагерь, убило девочку и поранило одного из вожатых. И потом не могли оттуда вывезти погибшую девочку двое суток. Такие трагедии не должны была никогда повториться, тем не менее, повторяются и повторяются. Поэтому здесь надо искать ответственных: кто проверял этот лагерь, кто сертифицировал, кто давал разрешение, кто отпускал туда детей и непосредственно, кто допустил, что произошла такая трагедия», - пояснил правозащитник.