«Это безумие!»: Военкоры ищут смысл в попытках ВСУ прорвать российскую границу
Украинские военные не оставляют попыток прорваться через российскую границу перед президентскими выборами. Силы РФ пресекают атаки и «отбрасывают» ВСУ.
Накал боев в Грайворонском районе Белгородской области под вечер 14 марта увеличился, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, но не оставляют планов прорваться на территорию России, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
БОИ ЗА КОЗИНКУ
«Все новые и новые подразделения из глубины Сумской области перебрасываются под границу. Прошла так же информация о десанте противника с вертолетов у населенного пункта Козинка», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Рожина, российские войска продолжают разбивать и уничтожать бронетехнику ВСУ и живую силу. Также он отметил, что наносятся ракетные и авиационные удары по тылам украинских военных.
Ближе к ночи военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинский десант, якобы высаженный в районе Козинки, по большей части уничтожен. По его словам, выжившие военные пытались добраться до границы.
А уже после полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что побывал в Грайворонском городском округе, в том числе в селах Гора-Подол, Глотово и Козинка, и заверил, что на территории региона нет украинских войск: бой идет за его пределами.
«Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», - сообщил он в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что жители были вывезены в безопасное место. По его словам, граждан при желании могут отправить к родным или в пункты временного размещения.
«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем - Главой округа. Провели совещание - составили план работы (подробно не пишу - понимаю, что противник тоже читает)», - сказал Гладков.
"ЭТО БЕЗУМИЕ"
Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что в ближайшие дни Киев будет делать все, чтобы помешать нормальному проведению выборов президента России.
«Ценой сотен погибших и покалеченных жизней своих солдат они заплатят за попытку создать инфошум, который, по их ошибочному мнению, перекроет новости о прорывах на Донецком фронте и сорвет выборы в России», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в приграничных районах ВСУ увеличивают напор именно для этого, кидая в бой «самых настоящих смертников», у которых, скорее всего, не будет возможности даже сдаться в плен. Указывается, что предполагаемая высадка десанта на пустыре в районе Козинок – лишнее тому подтверждение.
Со своей стороны, Юрий Котенок сообщил, что с военной точки зрения заход ВСУ в Грайворонский район имеет «мизер перспектив». Он отметил, что любые попытки создания плацдарма на российской территории будут купированы, а ВСУ отогнаны.
«Лезут только ради того, чтобы поднять себе дух <...> С человеческой точки зрения, это безумие», - считает он.
ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ?
В свою очередь военкор Евгений Поддубный выразил уверенность, что ВСУ будут наращивать усилия на линии обороны по границе все три дня, когда будет идти голосование на президентских выборах (15-17 марта).
«Будет не жалеть людей и технику. Будет врать. Очень много врать. Неприятель будет пытаться атаковать мирных жителей. Особенность такая у нашего противника», - написал он в своем Telegram-канале.
При этом военкор Александр Коц предположил, что ВСУ еще не показали всю силу. По его мнению, все эти дни украинские военные проводят разведку боем на разных участках государственной границы в поисках бреши, в которую могут «политься» основные силы.
«Пока это тонкое место ему найти не удалось. Но это уже не просто диверсия. Это масштабная военная операция, военный смысл которой даже не стоит пытаться разгадать. Его нет, но это слабое утешение для жителей приграничных районов, которые вынуждены сейчас покидать свои дома», - сообщил Коц в своем Telegram-канале.
В ФСБ России заявляли, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях. Отмечалось, что было уничтожено свыше 100 человек живой силы ВСУ, шесть танков, САУ CAESAR, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт. Вместе с этим в ФСБ добавили, что российские силы продолжают наносить удары по вооруженным формированиям в украинском приграничье.
Во вторник, 12 марта, сообщалось, что российские войска снова отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. По данным ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела украинские формирования при поддержке танков и боевых бронемашин предприняли попытку вторжения на территорию РФ одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.
А 14 марта Минобороны сообщило, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Сподарюшино в Белгородской области. В результате боев, по данным ведомства, были уничтожены до 195 украинских военнослужащих и пять танков, передает «Радиоточка НСН».
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