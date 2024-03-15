«Это безумие!»: Военкоры ищут смысл в попытках ВСУ прорвать российскую границу

По словам Рожина, российские войска продолжают разбивать и уничтожать бронетехнику ВСУ и живую силу. Также он отметил, что наносятся ракетные и авиационные удары по тылам украинских военных.

Ближе к ночи военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что украинский десант, якобы высаженный в районе Козинки, по большей части уничтожен. По его словам, выжившие военные пытались добраться до границы.

А уже после полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что побывал в Грайворонском городском округе, в том числе в селах Гора-Подол, Глотово и Козинка, и заверил, что на территории региона нет украинских войск: бой идет за его пределами.

«Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что жители были вывезены в безопасное место. По его словам, граждан при желании могут отправить к родным или в пункты временного размещения.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем - Главой округа. Провели совещание - составили план работы (подробно не пишу - понимаю, что противник тоже читает)», - сказал Гладков.

"ЭТО БЕЗУМИЕ"

Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что в ближайшие дни Киев будет делать все, чтобы помешать нормальному проведению выборов президента России.