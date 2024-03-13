Под Новошахтинском сбили три беспилотника

Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к городу Новошахтинск в Ростовской области три беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последствия падения аппаратов уточняют сейчас дежурные службы. О пострадавших информации нет.