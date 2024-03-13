Под Новошахтинском сбили три беспилотника
Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к городу Новошахтинск в Ростовской области три беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последствия падения аппаратов уточняют сейчас дежурные службы. О пострадавших информации нет.
Накануне Голубев опроверг информацию СМИ, что в Волгодонске, где расположена АЭС, срабатывала система ПВО. По его словам, атомная станция работает штатно.
В арсенале Украины есть БПЛА высокой дальности, что создает угрозу для ряда регионов России, при этом сегодня также нельзя исключать и запуск дронов с российской территории, заявил в интервью НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru