Под Новошахтинском сбили три беспилотника

Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к городу Новошахтинск в Ростовской области три беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последствия падения аппаратов уточняют сейчас дежурные службы. О пострадавших информации нет.

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Накануне Голубев опроверг информацию СМИ, что в Волгодонске, где расположена АЭС, срабатывала система ПВО. По его словам, атомная станция работает штатно.

В арсенале Украины есть БПЛА высокой дальности, что создает угрозу для ряда регионов России, при этом сегодня также нельзя исключать и запуск дронов с российской территории, заявил в интервью НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.

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ФОТО: t.me/boris_rozhin
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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