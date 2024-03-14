Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

В ведомстве указали, что около 09:30 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что в течение ночи над регионом сбили 11 дронов, напоминает Ura.ru. Позже министерство отчиталось об уничтожении над областью восьми реактивных снарядов, пишет RT.

