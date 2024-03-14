Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
14 марта 202410:50
Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве указали, что около 09:30 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что в течение ночи над регионом сбили 11 дронов, напоминает Ura.ru. Позже министерство отчиталось об уничтожении над областью восьми реактивных снарядов, пишет RT.
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- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru