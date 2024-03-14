Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, попытку атаки ВСУ провели около 12:20 мск, дрон был успешно уничтожен. Подчеркивается, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев говорил НСН, что в арсенале Украины есть БПЛА высокой дальности, что создает угрозу для ряда регионов России. При этом, указывал он, сегодня также нельзя исключать и запуск дронов с российской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru