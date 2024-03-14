Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью

Согласно данным, попытку атаки ВСУ провели около 12:20 мск, дрон был успешно уничтожен. Подчеркивается, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев говорил НСН, что в арсенале Украины есть БПЛА высокой дальности, что создает угрозу для ряда регионов России. При этом, указывал он, сегодня также нельзя исключать и запуск дронов с российской территории, передает «Радиоточка НСН».

