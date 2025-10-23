В Воронежской области из-за БПЛА повреждены восемь домов
Восемь домов в Воронежской области получили повреждения из-за атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам губернатора, в девяти районах и одном городском округе уничтожили 21 БПЛА. Предварительно, никто не пострадал.
«В одном из сел повреждены 8 частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли. В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано», - указал Гусев.
Кроме того, получили повреждения четыре автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 23 октября в Воронежской области нейтрализовали 21 дрон ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
