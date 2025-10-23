В России выросло количество заблокированных вредоносных VPN-сервисов

В рамках ежегодного специализированного форума «Спектр» он уточнил, что это на 31% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в текущем году было заблокировано 252 анонимных почтовых сервиса (+20%), 173 приложения (+28%), 410 центров распространения вредоносного ПО и 119 тысяч фишинговых сайтов (+441%).

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что за восемь месяцев текущего года зафиксировано 103 утечки данных - на 60% больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

