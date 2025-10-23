Главу Агентства по страхованию вкладов задержали по подозрению в мошенничестве

Отмечается, что показания на него мог дать его заместитель Александр Попелюх, ранее арестованный за хищение 200 млн рублей.

Источники «Интерфакса» утверждают, что Мельников был доставлен в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий.

Ранее экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину были предъявлены новые обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

