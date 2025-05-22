Собянин: Минобороны уничтожило шесть беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника (БПЛА) украинской армии, которые хотели атаковать Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву», — написал градоначальник.
Позднее мэр Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, направляющихся в столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Столицу «забрасывают» дронами с раннего утра 22 мая 2025 года. Всего за день было уничтожено уже 35 БПЛА, которые пытались прорваться к московским районам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за два дня сбили 485 беспилотников над регионами РФ, напоминает НСН.
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