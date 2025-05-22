Силы ПВО за два дня сбили 485 беспилотников над регионами РФ
22 мая 202514:25
Российские средства ПВО с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая сбили 485 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что 63 дрона были сбиты над Московской областью.
Кроме того, российские системы ПВО в зоне спецоперации сбили три бомбы JDAM и 317 беспилотников.
Ранее, 7 мая, российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru