Силы ПВО за два дня сбили 485 беспилотников над регионами РФ

Российские средства ПВО с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая сбили 485 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что 63 дрона были сбиты над Московской областью.

Кроме того, российские системы ПВО в зоне спецоперации сбили три бомбы JDAM и 317 беспилотников.

Ранее, 7 мая, российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФСпецоперацияУкраинаПВО

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