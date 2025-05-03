СМИ: В Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир

В Новороссийске в результате ночной атаки дронов ВСУ повреждения получили восемь квартир в двух многоэтажках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Известно, что один БПЛА попал в 14-этажное многоквартирное жилое здание на улице Суворовская. Там в связи с падением беспилотника повреждения получила квартира на 12-м этаже.