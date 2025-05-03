СМИ: В Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир
В Новороссийске в результате ночной атаки дронов ВСУ повреждения получили восемь квартир в двух многоэтажках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.
Известно, что один БПЛА попал в 14-этажное многоквартирное жилое здание на улице Суворовская. Там в связи с падением беспилотника повреждения получила квартира на 12-м этаже.
При этом на улице Мысхакское шоссе, 59 Б, БПЛА влетел в 25-этажный многоквартирный жилой дом, где загорелась квартира на 12-м этаже. По данным источника, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Позже его удалось устранить. Всего в здании были повреждены семь квартир.
В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака БПЛА и морских аппаратов. Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью были уничтожены 170 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что число мирных жителей, пострадавших 3 мая при ночной атаке ВСУ в городе, возросло до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru