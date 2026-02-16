По его словам, соответствующее письмо направлено хорватскому министру экономики Анте Юппу. Венгерский дипломат отметил, что возможность закупать нефть из РФ по трубопроводу «Дружба» для Венгрии и Словакии является исключением из санкций. При этом Киев до сих пор не возобновил подачу.

Ранее Сийярто указал, что Украина блокировала поставки по «Дружбе», чтобы создать сложности для правительства накануне парламентских выборов в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

