Дмитриев: Фонд Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей
Фонд одного из создателей Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, преследуя злые цели, установил глобальный контроль над вакцинами и препятствовал распространению препаратов, спасающих жизни, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его словам, фонд установил многоуровневый глобальный контроль над вакцинами. Для этого использовались финансирования, одобрения, государственная поддержка и доминирование в СМИ. Политик указал, что преследовались «злые и зловещие цели».
«Они промывали людям мозги, продвигали плохие вакцины и препятствовали тому, чтобы лучшие из них спасали жизни», - отметил Дмитриев. Так он отреагировал на публикацию Financial Times о связи исполнительного директора фонда Гейтса с файлами покойного американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.
Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
