Дмитриев: Фонд Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей

Фонд одного из создателей Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, преследуя злые цели, установил глобальный контроль над вакцинами и препятствовал распространению препаратов, спасающих жизни, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна

По его словам, фонд установил многоуровневый глобальный контроль над вакцинами. Для этого использовались финансирования, одобрения, государственная поддержка и доминирование в СМИ. Политик указал, что преследовались «злые и зловещие цели».

«Они промывали людям мозги, продвигали плохие вакцины и препятствовали тому, чтобы лучшие из них спасали жизни», - отметил Дмитриев. Так он отреагировал на публикацию Financial Times о связи исполнительного директора фонда Гейтса с файлами покойного американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.

Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы

ФОТО: РИА Новости
