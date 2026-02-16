По его словам, фонд установил многоуровневый глобальный контроль над вакцинами. Для этого использовались финансирования, одобрения, государственная поддержка и доминирование в СМИ. Политик указал, что преследовались «злые и зловещие цели».

«Они промывали людям мозги, продвигали плохие вакцины и препятствовали тому, чтобы лучшие из них спасали жизни», - отметил Дмитриев. Так он отреагировал на публикацию Financial Times о связи исполнительного директора фонда Гейтса с файлами покойного американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.

Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

