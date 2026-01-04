СМИ: Исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением

Он был единственным из задержанных, кто не имел следов наркотиков в крови, так как именно Фаридуни подмешал мефедрон своим сообщникам в воду, велев им выпить ее перед терактом.

Правоохранительные органы считают Фаридуни наиболее жестоким и расчётливым участником преступления, который во время атаки хладнокровно смотрел в глаза своим жертвам.

Ранее террорист по делу «Крокуса» пожаловался, что его спилили вместе с деревом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

