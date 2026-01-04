СМИ: Исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением

Организатор нападения на «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни тайно добавил наркотическое вещество трем другим нападавшим, сообщает ТАСС.

Он был единственным из задержанных, кто не имел следов наркотиков в крови, так как именно Фаридуни подмешал мефедрон своим сообщникам в воду, велев им выпить ее перед терактом.

Правоохранительные органы считают Фаридуни наиболее жестоким и расчётливым участником преступления, который во время атаки хладнокровно смотрел в глаза своим жертвам.

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыКрокус Сити ХоллТеракты

