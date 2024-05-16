СМИ: В селе Тюменской области прорвало дамбу

Отмечается, что река Иртыш пятый день прибавляет по 20 см в сутки — сейчас уровень воды выше 12 метров. Есть угроза затопления других населенных пунктов.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об обострении ситуации с паводком в регионе.

Ранее сообщалось о начале паводка на реке Иртыш в селе Большой Карагай. Отмечалось, что под угрозой подтопления находятся 66 домов. При этом 11 мая сообщалось, что за прошедшие сутки от паводковой воды в Оренбургской области освободились 19 жилых домов и 32 приусадебных участка, передает «Радиоточка НСН».

