На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
На реке Иртыш в тюменском селе Большой Карагай начался паводок, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Он отметил, что на данный момент под угрозой подтопления оказались 66 домов, регион готовится к эвакуации населения и ведет укрепление защитных сооружений.
За последние трое суток вода в районе поднялась на 60 сантиметров, ожидается ухудшение ситуации.
В целом более 770 домов остаются подтопленными в зоне паводка в Тюменской области, сообщили в МЧС России. Отмечается, что на сегодняшний день вода присутствует в 64 населенных пунктах региона. Подтопленными остаются 426 обычных домов, 347 дач, 3498 приусадебных участков, а также 36 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 448 человек, в том числе 147 детей.
До этого уровень реки Ишим превысил рекордные отметки за семь лет, в результате в Тюменской области наблюдается самый масштабный паводок за последние годы.
7 мая в Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» будет выполнять более 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом
- СМИ: Издательство «Просвещение» решило заняться продажами детских игрушек
- Госдеп: Запрет США на импорт урана из России будет действовать до 2028 года
- В Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подлодку
- На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
- США ввели санкции против россиянина и трех компаний из РФ за связи с Дерипаской
- СМИ: Пропавшую уфимскую студентку нашли мертвой во Владивостоке
- На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет
- Совфед запретил иноагентам участвовать в выборах и быть наблюдателями
- Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru