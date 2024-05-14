На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок

В целом более 770 домов остаются подтопленными в зоне паводка в Тюменской области, сообщили в МЧС России. Отмечается, что на сегодняшний день вода присутствует в 64 населенных пунктах региона. Подтопленными остаются 426 обычных домов, 347 дач, 3498 приусадебных участков, а также 36 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 448 человек, в том числе 147 детей.

До этого уровень реки Ишим превысил рекордные отметки за семь лет, в результате в Тюменской области наблюдается самый масштабный паводок за последние годы.

7 мая в Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах, передает «Радиоточка НСН».

