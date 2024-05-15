Губернатор Тюменской области сообщил об обострении ситуации с паводком в регионе
Ситуация с паводком в Тюменской области снова обострилась из-за половодья на Иртыше. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе. По словам губернатора, в селе Большой Карагай уровень воды превысил рекордные отметки 2016 и 2017 годов.
Моор также сообщил, что на гидропосту в Омской области в населенном пункте Усть-Ишим уровень 2017 года был превышен на 80 сантиметров, эта вода придет и в Вагайский район.
Ранее сообщалось о начале паводка на реке Иртыш в селе Большой Карагай. Отмечалось, что под угрозой подтопления находятся 66 домов. При этом 11 мая сообщалось, что за прошедшие сутки от паводковой воды в Оренбургской области освободились 19 жилых домов и 32 приусадебных участка, передает «Радиоточка НСН».
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