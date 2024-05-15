Оренбургской области выделят 5 млрд рублей на восстановление ЖКХ после паводка

Правительство России выделит Оренбургской области еще 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В Оренбургской области от паводковой воды освободились 28,2 тысячи домов

Глава правительства напомнил, что ранее на помощь пострадавшим от наводнений жителям Оренбуржья направили около 0,5 млрд рублей.

«Теперь по поручению президента дополнительно выделим 5 млрд рублей. Эти средства позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства», — подчеркнул Мишустин.

Ранее кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей для поддержки пострадавших от паводка и проведения восстановительных работ, напоминает RT.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ПаводокОренбургская ОбластьПравительство РоссииМихаил Мишустин

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