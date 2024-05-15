Оренбургской области выделят 5 млрд рублей на восстановление ЖКХ после паводка
Правительство России выделит Оренбургской области еще 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Глава правительства напомнил, что ранее на помощь пострадавшим от наводнений жителям Оренбуржья направили около 0,5 млрд рублей.
«Теперь по поручению президента дополнительно выделим 5 млрд рублей. Эти средства позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства», — подчеркнул Мишустин.
Ранее кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей для поддержки пострадавших от паводка и проведения восстановительных работ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru