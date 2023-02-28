СПЧ хочет встретиться с подростками из движения «Редан»

Кабанов объяснил желание совета пообщаться с подростками-представителями движения необходимостью выяснить истинное положение дел и посмотреть на ситуацию со всех сторон. По его словам, СПЧ готовит запрос в МВД.

Также чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день могут быть манипуляции с этой темой, что является поводом для беспокойства как у родителей этих подростков, так и у общества.

По данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Рёдан». Их отличительный знак - покрашенные в черный цвет длинные волосы и паук с цифрой «4». Средний возраст сторонников «Редана» — 13–17 лет.

В социальных сетях некоторые участники субкультуры утверждают, что не пропагандируют насилие и национализм. При этом в размещенных в интернете декларациях движения говорится, что «Редан» выступает против кавказцев и мигрантов. Роскомнадзор изучает материалы, которые связаны с деятельностью молодежной субкультуры «ЧВК Редан».

