Человек погиб при сходе двух вагонов с пути на станции в Забайкалье
Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае, погиб один человек. Об этом заявили в Восточном МСУТ Следственного комитета.
По предварительным данным, ЧП произошло около 03:00 (21:00 мск) во время проведения тепловозом маневровых работ.
«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск... допущен сход двух вагонов», - указали в ведомстве.
Травмы получил работник транспортной организации, позднее он скончался в медицинском учреждении. Размер ущерба в результате ЧП устанавливается, проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.
Как уточнила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, после инцидента угрозы экологии и задержек поездов нет.
Ранее в Курской области произошел сход тепловоза и трех пустых вагонов, машинист локомотива получил травму ноги, пишет 360.ru.
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