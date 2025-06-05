Человек погиб при сходе двух вагонов с пути на станции в Забайкалье

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае, погиб один человек. Об этом заявили в Восточном МСУТ Следственного комитета.

По предварительным данным, ЧП произошло около 03:00 (21:00 мск) во время проведения тепловозом маневровых работ.

«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск... допущен сход двух вагонов», - указали в ведомстве.

Травмы получил работник транспортной организации, позднее он скончался в медицинском учреждении. Размер ущерба в результате ЧП устанавливается, проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.

Как уточнила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, после инцидента угрозы экологии и задержек поездов нет.

Ранее в Курской области произошел сход тепловоза и трех пустых вагонов, машинист локомотива получил травму ноги, пишет 360.ru.

