Азербайджанский «Туран» опроверг сведения о пропаже Курбана Бердыева
Футбольный клуб из Азербайджана «Туран» опроверг сообщения об исчезновении главного тренера Курбана Бердыева. Об этом заявили в пресс-службе команды.
Ранее СМИ сообщили, что Бердыев отправился в Россию и перестал выходить на связь с руководством «Турана».
«Несмотря на окончание сезона... Курбан Бердыев не покинул нашу страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного штаба», - отметили в команде
В «Туране» отметили, что руководство полностью поддерживает специалиста, и призвали болельщиков не доверять ложной информации.
Курбан Бердыев стал наставником «Турана» в июне 2024 года. Ранее специалист тренировал в том числе российские клубы «Рубин», «Ростов», «Сочи», а также «Динамо» (Махачкала), напоминает 360.ru.
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