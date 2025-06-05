Азербайджанский «Туран» опроверг сведения о пропаже Курбана Бердыева

Футбольный клуб из Азербайджана «Туран» опроверг сообщения об исчезновении главного тренера Курбана Бердыева. Об этом заявили в пресс-службе команды.

Ранее СМИ сообщили, что Бердыев отправился в Россию и перестал выходить на связь с руководством «Турана».

«Несмотря на окончание сезона... Курбан Бердыев не покинул нашу страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного штаба», - отметили в команде

В «Туране» отметили, что руководство полностью поддерживает специалиста, и призвали болельщиков не доверять ложной информации.

Курбан Бердыев стал наставником «Турана» в июне 2024 года. Ранее специалист тренировал в том числе российские клубы «Рубин», «Ростов», «Сочи», а также «Динамо» (Махачкала), напоминает 360.ru.

