Музей Победы и МВД России представят программу «Один день с полицией России»

Специальную программу «Один день с полицией России», посвященную годовщине образования российской полиции, представят МВД России и Музей Победы 7 июня в мемориальном комплексе на Поклонной горе в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

В музее будут функционировать тематические фотозоны, интерактивные и выставочные площадки. В частности, на площадке МВД будут представлены передовые средства защиты и вооружения, современная и раритетная автомототехника. Также гости выставки смогут узнать об использовании в работе полиции беспилотников.

Кроме того, в роли пилота FPV-дрона все желающие смогут попробовать себя на площадке «Народный фронт!», на специальных тренажерах и симуляторах можно будет потренироваться в вождении автомобиля, а детей ждут конкурсы, мастер-классы, викторины и подвижные игры.

Кроме того, показательные выступления представят различные подразделения МВД, в частности, кинологическая служба. Также для гостей музея выступят участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», шоу барабанщиц, оркестра и других творческих коллективов МВД.

Кроме того, 8 июня на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» выступит шоу-группа «Нужные люди», возле полуторки пройдут выступления артистов продюсерского центра «Voytenko.pro» и Всероссийского фестиваля «Душа баяна», а в колоннаде Музея Победы пройдет концерт клуба авторской песни «Ветер Побед». Под руководством профессиональных танцоров на танцплощадке будет работать «Школа одного танца».

Также гости музея смогут принять участие в квизе по серии книг от издательства «Эксмо» «Великие люди великой страны», в квесте «Вперед к Победе», в мастер-классах, творческих и спортивных состязаниях. Кроме того, и в субботу, и в воскресенье будут проходить бесплатные автобусные и пешие экскурсии по Парку Победы.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта — телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс» и медиахолдинг «Вечерняя Москва».

