Спецслужбы и милитаристская пропаганда: Власти требуют «остановить» ЧВК «Редан»

Также она призвала обратить внимание на видео в интернете, на которых детей из сообщества «Редан» бьют, а иногда и угрожают с оружием. Она призвала разобраться в каждом таком случае.

Разобраться уже пообещал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который заявил, что депутаты в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков, которых считают участниками движения ЧВК «Редан».

Он допустил, что целью этой молодежной субкультуры могут быть попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки. Пискарев также призвал разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран.

Так, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой стоят именно западные кураторы.

«Это националистическая субкультура, привитая нам западными спецслужбами. Молодежь – самая незащищенная часть населения в информационном плане, но активная и очень чутко реагирующая на все нововведения. Мы видим исключительно целенаправленную деятельность западных спецслужб на создание и развитие в России экстремистских сообществ. То, что произошло, – большая недоработка Центра по борьбе с экстремизмом»», - сказал он.

Со своей стороны, социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН отметил, что аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, потому молодые люди начинают «играть в Пригожина», потому что само явление властью признается положительным.

«Как говорится, посеешь ветер, пожнёшь бурю, это подходит к ситуации, потому что, с одной стороны, молодежи нечем заняться, с другой – идет интенсивная милитаристская пропаганда в стране. Говорят, что надо быть воинственными, быть покорителями, надо воевать, не надо быть мирным. Аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время. Молодые люди начинают, условно говоря, «играть в Пригожина», потому что само явление признается положительным властью. Раньше были и тимуровцы, и молодежные банды. Хочется «подвигов», вылить подростковую агрессию», - заметил собеседник НСН.

При этом члены ЧВК «Редан» отмечают, что не имеют ничего общего с реальными военными подразделениями.

По данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Рёдан». Их отличительный знак - покрашенные в черный цвет длинные волосы и паук с цифрой «4». Стычки произошли и в других торговых центрах России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства происшествия.

