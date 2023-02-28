Спецслужбы и милитаристская пропаганда: Власти требуют «остановить» ЧВК «Редан»
Молодежная «группировка» после массовых задержаний в России добралась до Украины. В Госдуме призывают запретить распространение любого контента сообщества.
В России массово задерживают подростков за участие в ЧВК «Редан», молодежная «группировка» добралась и до Украины. В сети появились видео задержаний анимешников в Киеве, Харькове и Львове.
Участники сообщества организуют драки в общественных местах, иногда число собравшихся разово доходит до 200. На Украине увидели в этом движении руку российских пропагандистов, в России – западных спецслужб.
На деле же подростки объединяются в группы любителей аниме и вступают в «противостояние» со своими открытыми оппонентами. Обычно анимешники ведут достаточно обособленный образ жизни, но внутри субкультуры хаотично сформировалось более решительное движение – те самые «пауки», «Редан». Началось все с оскорблений в интернете, затем недоброжелательные подростки перебрались в торговые центры и вышли на улицы.
Новую субкультуру сформировали школьники, подражающие героям японского аниме Hunter x Hunter. Там рассказывается о преступной группировке «Пауки» и ее лидера Генея Рёдана. По данным Life, участники ЧВК «Редан» считают своими врагами футбольных фанатов, ультрапатриотов и граждан неславянской внешности.
Пользователи социальных сетей, комментируя многочисленные видео с мест происшествий, задаются вопросом, почему задерживают не самих анимешников, а тех, с кем они вступают в конфликт – зачастую выходцев из стран Ближнего зарубежья. Впрочем, как пишут «Известия», среди порядка 450 задержанных есть и сами «редановцы».
Так или иначе, депутаты Госдумы уже призвали Роскомнадзор запретить распространение контента, связанного с ЧВК «Редан», а число «тематических» групп с подобным названием в сети только растет.
Так, глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина отметила, что беспокойство вызывает то, что члены «Редана» руководят в соцсетях «большими группами». В них вступают, как заявила она, подростки в возрасте от 14 лет. По ее словам, необходимо контролировать контент, который ребята получают в этих группах и остановить его распространение.
На этом фоне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вообще задумалась о запрете аниме.
«По поводу аниме: моя позиция основана на мнении психологов. Многие из них настороженно относятся к аниме. Не у всех детей есть опора, не у всех устойчивая психика. Дети очень впечатлительны. На кого-то это не повлияет никак, а кто-то совершит необдуманный поступок, который приведет к тяжелым последствиям. Я не предлагаю никаких запретительных мер по отношению к аниме, но призываю общество серьезно задуматься о том, что говорят специалисты-психологи. Не просто так многие аниме ограничены в других странах», - написала она в Telegram-канале.
Также она призвала обратить внимание на видео в интернете, на которых детей из сообщества «Редан» бьют, а иногда и угрожают с оружием. Она призвала разобраться в каждом таком случае.
Разобраться уже пообещал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который заявил, что депутаты в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков, которых считают участниками движения ЧВК «Редан».
Он допустил, что целью этой молодежной субкультуры могут быть попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки. Пискарев также призвал разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран.
Так, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой стоят именно западные кураторы.
«Это националистическая субкультура, привитая нам западными спецслужбами. Молодежь – самая незащищенная часть населения в информационном плане, но активная и очень чутко реагирующая на все нововведения. Мы видим исключительно целенаправленную деятельность западных спецслужб на создание и развитие в России экстремистских сообществ. То, что произошло, – большая недоработка Центра по борьбе с экстремизмом»», - сказал он.
Со своей стороны, социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН отметил, что аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, потому молодые люди начинают «играть в Пригожина», потому что само явление властью признается положительным.
«Как говорится, посеешь ветер, пожнёшь бурю, это подходит к ситуации, потому что, с одной стороны, молодежи нечем заняться, с другой – идет интенсивная милитаристская пропаганда в стране. Говорят, что надо быть воинственными, быть покорителями, надо воевать, не надо быть мирным. Аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время. Молодые люди начинают, условно говоря, «играть в Пригожина», потому что само явление признается положительным властью. Раньше были и тимуровцы, и молодежные банды. Хочется «подвигов», вылить подростковую агрессию», - заметил собеседник НСН.
При этом члены ЧВК «Редан» отмечают, что не имеют ничего общего с реальными военными подразделениями.
По данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Рёдан». Их отличительный знак - покрашенные в черный цвет длинные волосы и паук с цифрой «4». Стычки произошли и в других торговых центрах России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства происшествия.
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