Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве
Столичные полицейские задержали из-за беспорядков более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние, 24 и 25 февраля. По мнению силовиков, все задержанные относятся к неформальному движению «Редан». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что у ряда задержанных лиц были изъяты ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты.
По словам источника агентства, беспорядки начались после оскорблений в адрес «лиц неславянской внешности» со стороны представителей движения «Редан» 23 февраля. Они допустили оскорбительные высказывания во время трансляции в Telegram.
После этого компания несовершеннолетних спустилась в метро, где на станции «Лубянка» Сокольнической линии они вступили в драку с другой компанией. В ходе стычки одному из ее участников брызнули в лицо из баллончика. В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», трем несовершеннолетним предъявили обвинения.
После проверок, отметил источник, большинство несовершеннолетних отпустили. В отношении родителей 11 подростков составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
Ранее шестеро подростков в масках избили человека на улице Юных Ленинцев в Москве. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Минобороны сообщило о потерях украинской армии на краснолиманском направлении
- В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления
- Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
- Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве
- Блогер Потапенко заявил назвал Павловского «прагматичным романтиком»
- Метеоролог рассказала о погоде в Москве в первый день весны
- СМИ: Более 40% республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
- Сенаторы предложили новую льготу для мобилизованных
- Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше
- В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru