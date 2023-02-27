Сотрудники полиции задержали более 300 подростков в Москве

Отмечается, что у ряда задержанных лиц были изъяты ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты.

По словам источника агентства, беспорядки начались после оскорблений в адрес «лиц неславянской внешности» со стороны представителей движения «Редан» 23 февраля. Они допустили оскорбительные высказывания во время трансляции в Telegram.

После этого компания несовершеннолетних спустилась в метро, где на станции «Лубянка» Сокольнической линии они вступили в драку с другой компанией. В ходе стычки одному из ее участников брызнули в лицо из баллончика. В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», трем несовершеннолетним предъявили обвинения.

После проверок, отметил источник, большинство несовершеннолетних отпустили. В отношении родителей 11 подростков составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее шестеро подростков в масках избили человека на улице Юных Ленинцев в Москве. Об этом сообщило агентство НСН.

