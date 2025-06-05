ВСУ повредили свыше 400 жилых домов в Курской области с декабря
Более 400 домов были повреждены в Курской области с декабря прошлого года в результате действий ВСУ. Об этом сообщил заявил врио главы региона Александр Хинштейн во время отчета об итогах деятельности правительства области за полгода.
«С декабря... в общей сложности было повреждено в результате преступных действий ВСУ в разной степени 119 многоквартирных домов и 323 частных домовладений», - подчеркнул врио губернатора.
По словам Хинштейна, специалисты уже восстановили 73% частных и 62% многоэтажных домов, работа продолжается.
Кроме того, врио губернатора сообщил, что в результате вторжения украинских сил в Курской области пострадало 171 сельхозпредприятие.
Ранее Хинштейн заявил об атаке беспилотников ВСУ в городе Рыльск, в результате пострадала 66-летняя женщина, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru