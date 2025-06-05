В Барнауле двое мужчин открыли стрельбу из пневматики по детской площадке

Двое мужчин открыли стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону детской площадки в Барнауле, пострадал один ребенок. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 3 июня на улице Крупской. Мужчины 20 и 21 года, находясь в квартире, произвели несколько выстрелов из пневматики в сторону площадки, на которой находились дети.

«В результате противоправных действий 15-летнему мальчику были причинены телесные повреждения», - указали в СК.

Фигурантов задержали, по предварительным данным, в момент ЧП они были нетрезвы. У одного из мужчин изъяли пневматическую винтовку. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее мужчина открыл огонь из травматического пистолета у торгового центра в Москве, стрелка задержали, пишет 360.ru.

