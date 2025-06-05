Умер создатель и худрук Московского хорового театра Борис Певзнер
Заслуженный деятель искусств РФ, основатель и художественный руководитель Московского хорового театра Борис Певзнер умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Камерного хора Московской консерватории.
«С глубоким прискорбием извещаем о завершении земного пути легендарного хорового дирижера, удивительного мастера хоровой звучности Бориса Самуиловича Певзнера», - говорится в публикации.
Как напомнили в хоре, артист был основателем Новосибирского Камерного хора, руководил государственной Капеллой Грузинской ССР, заведовал кафедрой хорового дирижирования в Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки.
«Всегда с огромной благодарностью вспоминаем творческие встречи и профессиональное, дружеское общение с Мастером», - указали в камерном хоре.
Борис Певзнер родился в 1940 году в Минске, окончил Краснодарское музыкальное училище и Новосибирскую государственную консерваторию. Дирижер был преподавателем, автором многочисленных работ по хоровому пению, сотрудничал с выдающимися музыкантами, в том числе Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом, Владимиром Федосеевым.
Ранее в возрасте 88 лет умер композитор Евгений Дога, напоминает RT.
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