Умер создатель и худрук Московского хорового театра Борис Певзнер

Заслуженный деятель искусств РФ, основатель и художественный руководитель Московского хорового театра Борис Певзнер умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Камерного хора Московской консерватории.

«С глубоким прискорбием извещаем о завершении земного пути легендарного хорового дирижера, удивительного мастера хоровой звучности Бориса Самуиловича Певзнера», - говорится в публикации.

Как напомнили в хоре, артист был основателем Новосибирского Камерного хора, руководил государственной Капеллой Грузинской ССР, заведовал кафедрой хорового дирижирования в Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки.

«Всегда с огромной благодарностью вспоминаем творческие встречи и профессиональное, дружеское общение с Мастером», - указали в камерном хоре.

Борис Певзнер родился в 1940 году в Минске, окончил Краснодарское музыкальное училище и Новосибирскую государственную консерваторию. Дирижер был преподавателем, автором многочисленных работ по хоровому пению, сотрудничал с выдающимися музыкантами, в том числе Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом, Владимиром Федосеевым.

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